В НАТО назвали два варианта будущего Украины в Альянсе FT: НАТО даст Украине гарантии безопасности либо будет помогать Киеву по модели Израиля

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НАТО может дать Киеву гарантии безопасности либо будет помогать и укреплять Украину в военном отношении по модели Израиля, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Альянсе. Собеседник издания отметил, что финансово выгоднее первый вариант, однако он может дорого обойтись союзникам с точки зрения ответственности за происходящее.

Либо модель Израиля, которая предполагает, что [Украина] может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель НАТО, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмем на себя, — рассказал один из представителей стран НАТО.

Он добавил, что чем больше НАТО контактирует с Украиной по гарантиям безопасности, тем понятнее становится, что это дорого обходится для союзников Киева.

Ранее стало известно, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе союзники планируют объявить о масштабном соглашении, которое будет включать создание многопрофильной структуры для поддержки Украины.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля и соберет лидеров всех стран Альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет принята в члены НАТО на этом саммите.