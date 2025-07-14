В Кремле ответили на вопрос о следующем раунде переговоров с Киевом

В Кремле ответили на вопрос о следующем раунде переговоров с Киевом Песков: Россия готова к следующему раунду переговоров с Украиной

Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, украинская сторона не спешит выходить на контакт.

Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда, — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что выполнение гуманитарных договоренностей между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. После этого Москва и Киев определят дату для третьего раунда переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ пояснил, что взаимодействия с Украиной по мирному урегулированию происходят в третьей стране, поскольку в них вовлечены посредники. В частности, в процессе задействован Вашингтон, отметил он.

Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Стамбуле после своего визита в Рим, где обсуждалось восстановление страны. По его словам, проект по реконструкции страны, представленный в Италии, не имеет ничего общего с реальностью.