Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 12:55

В Кремле ответили на вопрос о следующем раунде переговоров с Киевом

Песков: Россия готова к следующему раунду переговоров с Украиной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, украинская сторона не спешит выходить на контакт.

Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда, — подчеркнул он.

Ранее Песков заявил, что выполнение гуманитарных договоренностей между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. После этого Москва и Киев определят дату для третьего раунда переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ пояснил, что взаимодействия с Украиной по мирному урегулированию происходят в третьей стране, поскольку в них вовлечены посредники. В частности, в процессе задействован Вашингтон, отметил он.

Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Стамбуле после своего визита в Рим, где обсуждалось восстановление страны. По его словам, проект по реконструкции страны, представленный в Италии, не имеет ничего общего с реальностью.

Дмитрий Песков
Россия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер режиссер «Каменской» Юрий Мороз: что известно, причина смерти
На Украине женщину осудили за публикации против УПЦ
Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море
Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья
Медведчук раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для своих избирателей
Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике
Россияне не заметили землетрясение магнитудой 5,5
Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину
«Ощущение отдушины»: кинокритик о становлении Мороза как режиссера
В Госдуме ответили, какую цену заплатит Европа за поставки оружия ВСУ
Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России
Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик
Названы неочевидные причины «раскалывания» головы по ночам
В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения
Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил
Песков раскрыл, чем важен визит Келлога на Украину для России
В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину
«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.