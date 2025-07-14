За чей счет Трамп поставит оружие Киеву. Он хочет украсть активы России?

США возобновляют масштабные поставки оборонительного и наступательного оружия Украине, за которое заплатят государства Европы. По мнению экспертов, приток вооружений на Украину не окажет решающего влияния на ход боевых действий. Однако возможная оплата поставок за счет российских замороженных активов может привести к крушению мировой финансовой системы.

Какое оружие собираются поставлять США Украине, и что из этого выйдет

Вечером 14 июля президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане вооружения Украины. Ожидается, что американцы поставят Киеву дополнительные ЗРК Patriot, а также наступательное вооружение. По данным портала Axios, поставки будут включать ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Однако на момент выхода материала у портала не было точной информации о номенклатуре вооружений, которые получит Киев.

«Трамп уже практически официально заявил, что он поставляет Patriot Украине», — сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, это хорошие зенитно-ракетные комплексы, которые доставят нам определенные неприятности, но «наши бойцы с ними справятся».

Как сказал в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Шевцов, ни комплексы ПВО, ни ракеты дальнего радиуса действия кардинально ситуацию не изменят. «На данный момент над Украиной нависла угроза коллапса. Это видно и по Покровскому направлению, и по ситуации в районе Константиновки и севернее. Тут ракеты им не помогут», — считает Шевцов.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто заплатит за оружие для Киева, чем ответит Россия

Американский канал CBS News предположил, что деньги на вооружение Украины выделят США. По данным канала, в распоряжении у Трампа остались 3,85 млрд долларов, оставшихся после прекращения президентского срока Джозефа Байдена.

Кроме того, у президента якобы имеются полномочия конфисковать около 5 млрд долларов зарубежных российских активов и направить эти средства на финансирование поставок вооружений Киеву. С таким предположением выступил один из авторов антироссийского санкционного законопроекта сенатор Линдси Грэм.

«Я не хочу опережать президента <…>. Следите за новостями касательно планов принять более агрессивные меры в отношении замороженных активов», — заявил он.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что России есть чем отреагировать.

«На агрессивные действия Соединенных Штатов нам тоже есть чем ответить — прекратить поставки из России урана, титана, палладия. Это может нанести серьезный урон американской экономике», — сказал депутат. По его словам, ВС РФ могут значительно ускорить продвижение по украинской территории, и тогда «месторождения редкоземельных металлов, которые Трамп уже считал своими, точно не будут отгружать руду на американские нужды».

Взаимодействие в области космоса и атомной энергетики и вовсе всегда было для Соединенных Штатов важнее, чем для России, — его прекращение заставило бы их задуматься, считает Журавлев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого Трамп сделает виноватым в войне в Европе

Вместе с тем эксперты считают, что Трамп сам не собирается ни изымать российские активы, ни рвать оставшиеся с Москвой торговые отношения и уже определился с источником денег за оружие для Украины. Как сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин, уже определено, что за все заплатит Европа.

«Юридически оплата будет проводиться через НАТО, но фактически все оплатят страны ЕС. Все ведущие лидеры Европы это одобрили, и своих денег у ЕС на это хватит», — сказал Собянин. По его словам, разговоры о конфискации российских активов — это провокация. «Сами США на это никогда не пойдут, но они очень заинтересованы в том, чтобы это сделали Великобритания и Франция», — сказал Собянин.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов в разговоре с NEWS.ru назвал подобные планы «откровенным поощрением рейдерства на международном уровне». «Если Вашингтон решится на такой шаг, это будет прямым нарушением всех норм международного права, подорвет доверие к финансовым институтам и к доллару как к мировой резервной валюте», — сказал Алтухов.

По словам Собянина, вопрос конфискации российских активов — это вопрос военный, а не финансовый. «Финансового смысла она не имеет. Заберут британцы и французы наши активы — мы заберем их активы, в первую очередь в наших добывающих компаниях. А еще Москва может сильно осложнить жизнь западным добывающим компаниям в Казахстане, Средней Азии и других странах, хотя бы изменив условия транспортировки ресурсов», — полагает эксперт.

По его словам, военная цель США не связана с Украиной как таковой, а состоит в обвале мировой финансовой системы. «Виновными в этом перед всем миром окажутся Великобритания и Франция, и именно на них ляжет ответственность за последующую большую войну в Европе», — считает Собянин.

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