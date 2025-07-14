Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 16:51

В России могут появиться новые пошлины для автовладельцев

Комитет Госдумы поддержал повышение пошлин за выдачу документов на авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по бюджету и налогам призвал депутатов принять в первом чтении законопроект о повышении ряда действующих пошлин для автовладельцев и мигрантов, а также введении новых с сентября 2025 года, передает РИА Новости. Рассмотреть документ планируется во вторник, 15 июля.

Отмечается, что стоимость пошлины за получение паспорта транспортного средства вырастет с 800 рублей до 1200 рублей, внесение изменений в выданный ранее ПТС обойдется в 525 рублей вместо 350-ти. Также планируется поднять пошлину за выдачу свидетельства о регистрации авто до 1500 рублей на бумажной основе и до 4500 рублей — на пластиковой нового поколения.

Кроме того, выдача национального водительского удостоверения должна подорожать в два раза — до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч — нового поколения. Тарифы за выдачу международного водительского удостоверения также предлагается поднять с 1600 рублей до 3200 рублей.

Ранее депутат Никита Чаплин сообщил, что российский парламент принял закон, который освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлин при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности. Кроме того он отметил, что закон снижает на 50% госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками.

До этого появилась информация, что правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей, а также введут новые сборы.

Россия
Госдума
пошлины
автовладельцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»
В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько заработали для будущих пенсионеров в I полугодии
Беременные студентки смогут рассчитывать на крупное пособие с 1 сентября
Аллерголог раскрыла смертельно опасный материал в подушках
Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Критика СВО и России, 14 лет строгого режима: где скрывается Борис Акунин
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.