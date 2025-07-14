В России могут появиться новые пошлины для автовладельцев Комитет Госдумы поддержал повышение пошлин за выдачу документов на авто

Комитет Госдумы по бюджету и налогам призвал депутатов принять в первом чтении законопроект о повышении ряда действующих пошлин для автовладельцев и мигрантов, а также введении новых с сентября 2025 года, передает РИА Новости. Рассмотреть документ планируется во вторник, 15 июля.

Отмечается, что стоимость пошлины за получение паспорта транспортного средства вырастет с 800 рублей до 1200 рублей, внесение изменений в выданный ранее ПТС обойдется в 525 рублей вместо 350-ти. Также планируется поднять пошлину за выдачу свидетельства о регистрации авто до 1500 рублей на бумажной основе и до 4500 рублей — на пластиковой нового поколения.

Кроме того, выдача национального водительского удостоверения должна подорожать в два раза — до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч — нового поколения. Тарифы за выдачу международного водительского удостоверения также предлагается поднять с 1600 рублей до 3200 рублей.

Ранее депутат Никита Чаплин сообщил, что российский парламент принял закон, который освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлин при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности. Кроме того он отметил, что закон снижает на 50% госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками.

До этого появилась информация, что правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей, а также введут новые сборы.