Сенаторы посетили производство «ФосАгро» в Череповце

Делегация Совета Федерации в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» провела в Череповце выездное заседание, где детально изучила социальные инициативы и благотворительные программы флагмана отечественной отрасли минеральных удобрений.

Гендиректор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг провел экскурсию по производственным и социальным объектам предприятия — физкультурно-оздоровительному комплексу, храму Великомученицы Варвары, заводской столовой и корпоративному музею — интерактивно-познавательному центру «Зеленая планета». В корпоративном музее состоялся круглый стол по вопросам соцполитики Вологодской области, где приняли участие члены Совета Федерации, делегация членов правительства региона и руководители компании «ФосАгро». Участники обсудили меры поддержки семей и материнства, остановились на важных социальных инициативах крупного бизнеса на примере «ФосАгро».

Как отметил Гильгенберг, поддержка сотрудников, членов их семей, ветеранов и жителей регионов присутствия была и остается приоритетом компании. Год от года расширяются масштабы такой работы, развивается инфраструктура и предлагаются новые инструменты, направленные на заботу о человеке труда.

Гильгенберг прокомментировал задачи компании:

«Наша задача — не только обеспечивать высокие производственные показатели, но и заботиться о здоровье наших сотрудников, как физическом, так и духовном. На каждом предприятии построены современные спорткомплексы, бассейны, тренажерные залы. Компания развивает санатории и базы отдыха, материально-техническую базу учреждений здравоохранения в регионах присутствия „ФосАгро“, проводит специализированные обследования состояния здоровья сотрудников. Надежной базой для этой работы служит лучший в отрасли социальный пакет, в рамках которого организуется летний отдых детей и членов семей сотрудников, строится корпоративное жилье. Средняя заработная плата на предприятиях Группы за три года увеличилась на 67%, достигнув 183,7 тыс. рублей в 2024 году».

Члены Совета Федерации с юными самбистами программы «ДРОЗД» Фото: Андрей Кудряшов

Программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» вызвала особый интерес у федеральных законодателей, став первым и ключевым социальным проектом «ФосАгро». Инициатива направлена на развитие молодого поколения, сочетающего спорт, допобразование, творчество, духовное и патриотическое воспитание. Основой программы «ДРОЗД» стали лучшие советские методики, в том числе легендарной школы «Самбо-70». Важно, что все занятия в секциях «ДРОЗДа» и участие в соревнованиях бесплатны, дети обеспечиваются формой, а секции — инвентарем. Программе уже более 20 лет, и за это время школу «ДРОЗДа» прошло уже более 100 тыс. человек. Члены Совфеда посетили тренировку секции по самбо, которой руководил заслуженный тренер РФ президент программы «ДРОЗД» и Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев.

Он также положительно отозвался об инициативе «ФосАгро»:

«Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что занятия спортом должны быть максимально доступны для детей и подростков. Неоднократно он подчеркивал, какую роль в формировании его личности и силы характера сыграли занятия дзюдо в клубе „Турбостроитель“ под руководством Анатолия Рахлина. Важно, чтобы как можно больше детей в нашей стране могли бесплатно заниматься спортом, расти здоровыми и счастливыми. Это задача государственного масштаба. И „ФосАгро“ успешно участвует в ее решении уже более двух десятков лет, развивая в регионах своего присутствия социальный проект „Детям России — образование, здоровье и духовность“. Сегодня в спортивных секциях и творческих студиях „ДРОЗДа“ бесплатно занимается более 8,5 тыс. детей».

Парламентарии высоко оценили уровень корпоративной соцответственности «ФосАгро», меры компании для защиты сотрудников и членов их семей, а также для повышения качества жизни в городах присутствия.

Президент программы «ДРОЗД» Ренат Лайшев преподнес в дар музею «ДРОЗД-Череповец» самбовку, в которой президент РФ Владимир Путин проводил тренировку во время визита в центр образования «Самбо-70» Фото: Андрей Кудряшов

Член комитета Совета Федерации по соцполитике, представитель законодательного органа власти Волгоградской области Сергей Горняков отметил:

«Мы увидели, что у „ФосАгро“ есть достаточно много интересных инициатив и целый комплекс мер социальной поддержки как сотрудников, так и жителей региона. Важно, что сотрудники компании отчетливо понимают, что они работают на благо своего региона, и компания вкладывает средства в развитие их территорий. Примечательно, что накануне визита программа „Детям России — образование, здоровье и духовность“ вышла за пределы орбиты компании и обосновалась в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Воронежской и Калининградской областях. Я считаю, что это замечательный проект, и уверен, что он будет тиражироваться на всей территории России!»

Результаты поездки послужат основой следующих законодательных инициатив и федеральных программ развития социальной сферы.