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04 августа 2025 в 12:54

Россиянам объяснили, в каком случае отберут участок из-за борщевика

Депутат ГД Колунов: участок отберут, если он зарос борщевиком на 50%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если на дачном участке заросли борщевика и других сорняков занимают больше половины площади, собственнику может грозить его изъятие, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов. Так он прокомментировал закон Совета Федерации, обязывающий владельцев земельных участков в России держать их в надлежащем состоянии.

В соответствии с постановлением правительства с 1 сентября у россиян будут изымать неиспользованные земельные участки, ключевые критерии — заросли сорняков выше одного метра более чем на 50% площади в течение года. Борщевик как раз под эту категорию подходит, — прокомментировал Колунов.

По его словам, изъятие неиспользуемой земли — крайняя мера. Сначала нарушение проверят профильные органы в рамках административного дела, собственнику дадут возможность предоставить объяснения или устранить проблему. Если собственник не отреагирует, то уже через суд запустится процедура изъятия.

Вред от борщевика велик: он губит другие виды растений, выделяет в почву химические вещества, делая ее неплодородной. Одно такое растение распространяет до 40 тысяч семян! Сорняк очень страшный. Еще и опасность для здоровья людей несет. Как итог — земля страдает, люди страдают, а ответственности никакой не было, — напомнил Колунов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающих граждан бороться с борщевиком на своих участках. Он предусматривает обязательные меры по уничтожению вредоносных растений, представляющих опасность для людей.

Совет Федерации
Земля
дача
сорняки
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
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