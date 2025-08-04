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04 августа 2025 в 20:56

В российском постпредстве раскрыли дату заседания СБ ООН по Украине

Заседание СБ ООН по провалу ВСУ под Курском состоится 5 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское руководство созвало неформальное заседание Совета Безопасности ООН в рамках «формулы Аррии», в ходе которого будет обсуждаться провал украинской армии в Курской области, сообщило постоянное представительство России при организации в Telegram-канале. Мероприятие состоится во вторник, 5 августа.

Завтра,5 августа, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Провал вооруженных сил Украины в Курской области», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Украины раскритиковало материал The New York Times о последствиях вторжения ВСУ на территорию Курской области. По мнению Киева, публикация репортера Нанны Хайтманн «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» является «глупым решением». Иностранная журналистка почти неделю пробыла с бойцами спецподразделения «Ахмат» в приграничных районах Курщины и лично осмотрела недавно освобожденные деревни.

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