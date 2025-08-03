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03 августа 2025 в 20:01

Удобрять или нет картошку в августе? В какой подкормке нуждаются клубни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мучаетесь от вопроса, удобрять или нет картошку в августе? Рассказываем, в какой подкормке нуждаются клубни и как правильно ее вносить.

В августе картофель уже формирует клубни, поэтому азотные удобрения категорически противопоказаны — они спровоцируют рост ботвы в ущерб урожаю. Однако калийно-фосфорные подкормки в этот период крайне полезны: 15–20 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия на 1 м² повысят крахмалистость клубней и улучшат их лежкость.

Удобрения лучше вносить в жидком виде при поливе или в сухом виде с последующим рыхлением междурядий. Особенно важна подкормка для поздних сортов, которые продолжают вегетацию в августе — она ускорит созревание клубней перед уборкой.

Но если картофель уже начал увядать — удобрять бесполезно, все силы растение уже отдало урожаю. Исключение — экстренная подкормка при признаках голодания (мелкие клубни, бледная ботва), тогда используют комплексное удобрение с микроэлементами.

Ранее стало известно, какие подкормки губят помидоры и делают их водянистыми.

картошка
удобрения
огороды
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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