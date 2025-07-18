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18 июля 2025 в 15:46

Эти удобрения губят томаты в июле: сжигают корни и делают водянистыми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В разгар лета некоторые подкормки могут серьезно навредить помидорам. Рассказываем, какие удобрения губят томаты в июле, сжигая их корни и листья, а также делая плоды безвкусными и водянистыми.

Азотные подкормки (мочевина, свежий навоз) провоцируют буйный рост зелени в ущерб плодоношению, делая кусты уязвимыми для болезней. Хлористый калий вызывает ожоги корней и скручивание листьев из-за токсичного хлора, особенно опасного в жару.

Неразбавленные органические настои (птичий помет, коровяк) сжигают корни, а избыток золы блокирует усвоение кальция, приводя к вершинной гнили плодов. Минеральные комплексы с высоким содержанием азота во время плодоношения ухудшают вкус томатов, делая их водянистыми.

Также избегайте внекорневых подкормок в дневную жару — капли раствора вызывают солнечные ожоги листьев. Вместо этого используйте калийно-фосфорные удобрения (суперфосфат, монофосфат калия) и зольный настой с уксусом для баланса питательных веществ.

Ранее стало известно, о чем сигнализирует опадание цветов у томатов.

помидоры
подкормки
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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