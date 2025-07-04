Тайный сигнал томатов: о чем на самом деле говорят опавшие цветы помидоров

Тайный сигнал томатов: о чем на самом деле говорят опавшие цветы помидоров

Осыпание бутонов у томатов — распространенная проблема, вызванная несколькими ключевыми факторами, которые легко исправить. Рассказываем, о чем на самом деле говорят опавшие цветы у помидоров.

Главная причина — резкие перепады температур: при ночной температуре ниже +15°C и дневной выше +30°C пыльца становится стерильной, и цветы опадают, не образуя завязей. Решение — проветривать теплицу днем и укрывать растения на ночь агроволокном.

Вторая причина — недостаток влаги или перелив: томаты требуют умеренного, но регулярного полива под корень (2–3 раза в неделю), без попадания воды на цветки. Третья проблема — дефицит питательных веществ: во время цветения растениям необходим калий и фосфор (1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), а избыток азота приводит к жированию куста в ущерб плодоношению.

Таким образом, опавшие цветы — это тайный сигнал томатов. Устранив причины осыпания бутонов, вы получите обильное плодоношение, а простой прием — удаление первых 2–3 цветков в кисти — сделает оставшиеся плоды крупнее и слаще!

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