07 августа 2025 в 14:01

Россиянам назвали неожиданную пользу протертых томатов

Технолог Старова заявила, что протертые томаты защитят кожу от фотостарения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление протертых томатов поможет защитить кожу от фотостарения, а также улучшить состояние волос и ногтей, заявила РИАМО технолог Светлана Старова. Она отметила, что эти плоды содержат в себе ликопин, калий, а также витамины C, E и группы В.

Органическое соединение, которое содержится в томатах, способствует восстановлению клеток и влияет на нормализацию работы сосудов, — добавила Старова.

Специалист подчеркнула, что в помидорах, обладающих низкой калорийностью, отсутствуют лишние добавки. По ее словам, добавление протертых томатов в рацион поможет поддерживать нормальный вес.

Диетолог Алексей Березников ранее заявил, что чрезмерное употребление соленых огурцов и других домашних солений может вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Такие продукты в перспективе ускоряют развитие атеросклероза и повреждают стенки сосудов.

овощи
помидоры
красота
здоровье
