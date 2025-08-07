Россиянам назвали неожиданную пользу протертых томатов

Употребление протертых томатов поможет защитить кожу от фотостарения, а также улучшить состояние волос и ногтей, заявила РИАМО технолог Светлана Старова. Она отметила, что эти плоды содержат в себе ликопин, калий, а также витамины C, E и группы В.

Органическое соединение, которое содержится в томатах, способствует восстановлению клеток и влияет на нормализацию работы сосудов, — добавила Старова.

Специалист подчеркнула, что в помидорах, обладающих низкой калорийностью, отсутствуют лишние добавки. По ее словам, добавление протертых томатов в рацион поможет поддерживать нормальный вес.

