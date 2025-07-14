Стало известно, будут ли маркировать судимых женщин на сайтах знакомств

Предложение о маркировке ранее судимых и злостных неплательщиков на сайтах знакомств будет в равной степени распространяться как на мужчин, так и на женщин, заявила соосновательница дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева на пресс-конференции о маркировке судимых и должников на сайтах знакомств. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, половой дискриминации в инициативе не будет.

Конечно, абсолютно точно. Более того, мы видим, что мужчины чаще подвергаются мошенническим действиям. Поэтому, конечно, никакой дискриминации по гендерному признаку не будет, — отметила Яковлева.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отмечал, что для маркировки лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами на сайтах знакомств нужно создать так называемый реестр безопасности. В него будут вносить тех людей, кто, к примеру, когда-то получил статью за убийство или за нанесение тяжкого телесного вреда. Он подчеркнул, что такой реестр нужно создать для того, чтобы площадки для знакомств имели возможность к нему обращаться.