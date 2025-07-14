Россия прекратила действие еще одного соглашения с Украиной

Россия прекратила действие еще одного соглашения с Украиной МИД: прекращено действие соглашения с правительством Украины по связи

Москва прекратила действие соглашения с Киевом в области связи, сообщил МИД России в документе, опубликованном на портале правовых актов. Страны сотрудничали в этом направлении с 26 мая 1993 года. Документ действовал больше 30 лет.

27 июня 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о сотрудничестве в области связи, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны Евросоюза саботируют соглашения России и Украины. Парламентарий отметил, что в мае уже выработались конкретные договоренности между Москвой и Киевом, которые приблизили бы завершение конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что в мирном договоре с Украиной должны быть обозначены пункты о ее демилитаризации и денацификации. Министр также указал на необходимость юридически закрепить отзыв всех исков против Москвы и отмену антироссийских санкций.