В Кремле ответили на вопрос о шестидневной рабочей неделе Песков: у Кремля нет позиции по введению в России шестидневной рабочей недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У Кремля нет позиции по инициативе о введении в РФ шестидневной рабочей недели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее с предложением о шестидневке выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Нет, никакой, — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Авторы инициативы изложили ее в письме на имя министра труда Антона Котякова. Они пояснили, что западные санкции увеличили нагрузку на экономику страны, а шестидневная рабочая неделя позволит повысить ее прочность в условиях современных вызовов и реализовать задачи, которые поставил президент Владимир Путин на текущий год.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение предпринимателей, отметил, что отдельные предприятия в России уже работают по шесть дней в неделю, исходя из поставленных государством задач. Он также напомнил о разговорах по введению четырехдневной рабочей недели.

Инициативу раскритиковал сенатор Андрей Клишас. Он заявил, что переход на шестидневную рабочую неделю не соответствует принципу социального государства.