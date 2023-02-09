В Кремле отреагировали на «запись» беседы Путина с экс-главой ЛНР об MH-17 В Кремле не подтвердили достоверность записи разговора Путина и Плотницкого о разбившемся MH-17

Фото: Александра Хрусталь/РИА Новости

Игорь Плотницкий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать достоверность телефонного разговора экс-главы ЛНР Игоря Плотницкого с Владимиром Путиным от 2017 года о крушении малайзийского «Боинга». При этом представитель Кремля уточнил, что в записи нет ни слова про вооружения, передает РИА Новости.

Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в которой ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях. Поэтому иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно, — сказал Песков.

На пресс-конференции в Гааге по итогам расследования катастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году была представлена запись телефонной беседы от 2017 года между Путиным и Плотницким. По мнению следователей, это свидетельствует о причастности главы РФ к событиям на востоке Украины.

8 февраля в прокуратуре Нидерландов предположили, что руководство России причастно к принятию решения о передаче ЗРК «Бук» Донецкой Народной Республике. Об этом, по мнению ведомства, свидетельствуют телефонные разговоры, записанные в июне 2014 года, на которых российские госслужащие утверждали, что для противостояния ВСУ на востоке Украины необходимо более тяжелое вооружение.

17 ноября прошлого года суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР, при этом запуск не был случайным. Россиян Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 человек. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.