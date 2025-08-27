В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву

Президент России Владимир Путин всегда занимает очень ответственную позицию, поэтому ВС РФ наносят удары лишь по военным целям, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Позиция главы государства осталась неизменной, объяснил представитель Кремля, комментируя заявление белорусского президента Александра Лукашенко о возможностях удара «Орешником» по административным сооружениям в Киеве.

Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы — они наносят удары по военным и околовоенным целям, — отметил Песков.

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин лично запретил бить ракетами по центру Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» на улицу Банковую. Именно там расположена официальная резиденция лидера Украины Владимира Зеленского.

До этого белорусский президент выразил уверенность, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. Самым главным моментом он назвал прекращение боевых действий.