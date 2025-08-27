День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:02

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву

Песков указал на ответственную позицию Путина после слов Лукашенко об «Орешнике»

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин всегда занимает очень ответственную позицию, поэтому ВС РФ наносят удары лишь по военным целям, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Позиция главы государства осталась неизменной, объяснил представитель Кремля, комментируя заявление белорусского президента Александра Лукашенко о возможностях удара «Орешником» по административным сооружениям в Киеве.

Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы — они наносят удары по военным и околовоенным целям, — отметил Песков.

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин лично запретил бить ракетами по центру Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» на улицу Банковую. Именно там расположена официальная резиденция лидера Украины Владимира Зеленского.

До этого белорусский президент выразил уверенность, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. Самым главным моментом он назвал прекращение боевых действий.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
ракета «Орешник»
Александр Лукашенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.