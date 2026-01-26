В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине Песков призвал не обсуждать отдельные положения переговоров по Украине

Обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине в публичном поле неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что переговоры сейчас идут на экспертном уровне и находятся на начальной стадии, передает ТАСС.

Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать. <...> Сейчас переговоры идут на экспертном уровне. <...> Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии. Сейчас говорить об отдельных каких-то положениях тех вопросов, которые на повестке дня, было бы неверно. Тем более делать это в публичном формате, — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что не стоит ожидать высокой результативности от первых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием США. По его словам, предстоит еще много работы, так как вопросы на повестке очень сложные.

До этого в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби украинская сторона отвергла требование России о выводе ВСУ из Донбасса. Однако, по предварительным данным, сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке, обсуждая разведение сил, мониторинг прекращения огня и создание центра контроля.