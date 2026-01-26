Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:45

В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине

Песков призвал не обсуждать отдельные положения переговоров по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине в публичном поле неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что переговоры сейчас идут на экспертном уровне и находятся на начальной стадии, передает ТАСС.

Давайте пока не будем отдельные положения обсуждать. <...> Сейчас переговоры идут на экспертном уровне. <...> Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии. Сейчас говорить об отдельных каких-то положениях тех вопросов, которые на повестке дня, было бы неверно. Тем более делать это в публичном формате, — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что не стоит ожидать высокой результативности от первых трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием США. По его словам, предстоит еще много работы, так как вопросы на повестке очень сложные.

До этого в ходе трехсторонней встречи в Абу-Даби украинская сторона отвергла требование России о выводе ВСУ из Донбасса. Однако, по предварительным данным, сторонам удалось достичь прогресса в военном блоке, обсуждая разведение сил, мониторинг прекращения огня и создание центра контроля.

Дмитрий Песков
переговоры
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совете ЕС утвердили полный запрет на СПГ из России
Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.