26 января 2026 в 10:50

Песков оценил атмосферу переговоров по Украине

Песков: на переговорах по Украине трудно говорить о дружелюбии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дружелюбная атмосфера на переговорах по Украине вряд ли возможна, однако при самом факте переговоров стороны должны пытаться достичь конкретных результатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что даже при отсутствии дружелюбия стороны должны вести себя конструктивно.

Если вы ведете работу на экспертном уровне, то как минимум вы должны конструктивно вести себя по отношению друг к другу. Я бы не стал говорить о том, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. Но если пытаться что-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом, — заключил представитель Кремля.

Ранее первый раунд трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ прошел с большими трудностями из-за споров о территориальной принадлежности. По предварительным данным, Россия потребовала вывода украинских войск из Донбасса и предложила различные варианты обеспечения безопасности.

Позднее директор департамента МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров — территориальные реалии и первопричины кризиса — обсуждением постконфликтного обустройства. Он назвал это попыткой «поставить телегу впереди лошади».

