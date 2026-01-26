Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:47

«Ни для кого не секрет»: Песков поставил точку в «формуле Анкориджа»

Песков: территориальный пункт в формуле Анкориджа принципиален для России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Территориальная часть «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной и последовательной, передает ТАСС.

Территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение, — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что президент РФ Владимир Путин постоянно получает прямые доклады от членов российском делегации на переговорах по Украине. Кроме того, по его словам, в Кремле положительно оценивают начало процесса мирного урегулирования.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты по итогам встречи в Анкоридже. Он добавил, что излишнее углубление в детали происходящего «контрпродуктивно».

Итальянские СМИ между тем назвали встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом наиболее значимым событием прошедшего года. По мнению аналитиков, этот саммит имел особое международное значение и способствовал восстановлению уважительного отношения Москвы и Вашингтона.

Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Анкоридж
Аляска
переговоры
Россия
Дмитрий Песков
Кремль
