В Кремле оценили возможность встречи Путина и Сийярто Песков: Путин не планирует в ближайшие дни встречу с главой МИД Венгрии

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречу с находящейся в Москве делегацией из Венгрии во главе с руководителем МИД Петером Сийярто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, у Сийярто запланировано много контактов.

Нет, на этих днях таких планов нет. Но мы знаем, что у господина Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии, — сказал представитель Кремля.

Ранее Сийярто сообщил, что правительство страны отвергает европейский план по полному отказу от российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт вместе с Братиславой готовится оспорить это решение в судебном порядке, как только состоится окончательное голосование по этому решению. Глава ведомства добавил, что уже обсудил данную проблему со словацким коллегой и договорился действовать сообща.

До этого Сийярто обвинил Европу в подготовке к полномасштабной войне с Россией. По его словам, в будущем вопрос будет заключаться в том, удастся ли сохранить континент. Министр также призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году.