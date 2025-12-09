ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:42

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Сийярто

Песков: Путин не планирует в ближайшие дни встречу с главой МИД Венгрии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречу с находящейся в Москве делегацией из Венгрии во главе с руководителем МИД Петером Сийярто, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, у Сийярто запланировано много контактов.

Нет, на этих днях таких планов нет. Но мы знаем, что у господина Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение. Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии, — сказал представитель Кремля.

Ранее Сийярто сообщил, что правительство страны отвергает европейский план по полному отказу от российской нефти и газа. Он подчеркнул, что Будапешт вместе с Братиславой готовится оспорить это решение в судебном порядке, как только состоится окончательное голосование по этому решению. Глава ведомства добавил, что уже обсудил данную проблему со словацким коллегой и договорился действовать сообща.

До этого Сийярто обвинил Европу в подготовке к полномасштабной войне с Россией. По его словам, в будущем вопрос будет заключаться в том, удастся ли сохранить континент. Министр также призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году.

Владимир Путин
Россия
Венгрия
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции
Трамп раскрыл усилия Евросоюза в урегулировании на Украине
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.