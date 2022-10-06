В Кремле оценили решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Песков заявил, что решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти направлено на стабилизацию ситуации на мировых рынках

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Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на стабилизацию рынка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сама организация ОПЕК не раз доказывала свой ответственный подход к делам, а потому сомневаться в ее решениях не приходится, передает РИА Новости.

ОПЕК и формат ОПЕК+ — это структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, которая отвечает за стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка, — сказал Песков.

На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. До этого в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».