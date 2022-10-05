CNN: США пытаются отговорить страны ОПЕК+ от решения сократить нефтедобычу

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. В Белом доме активизировали соответствующую работу перед намеченным на 5 октября заседанием организации, сообщает CNN со ссылкой на источники.

За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений [администрации президента] Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти, — подчеркивается в публикации.

Телеканал уточнил, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».

Важно, чтобы все понимали, насколько высоки сейчас ставки, — рассказал собеседник телеканала.

Другой источник CNN охарактеризовал настроения в администрации США как «панические».

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену, если ОПЕК+ решит сократить добычу нефти, сообщает американское издание Hill. Информация о предполагаемом соглашении появилась в очень неудобный для него момент. Отмечается, что возможное решение ОПЕК+ может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.