В США заявили об ударе по Байдену из-за России Hill: Байдена ожидают проблемы на промежуточных выборах из-за сокращения нефтедобычи ОПЕК+

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Джо Байден

Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену, если ОПЕК+ решит сократить добычу нефти. Информация о предполагаемом соглашении появилась в очень неудобный для него момент, сообщает американское издание Hill.

Обозреватель Саймон Хендерсон отметил, что возможное решение ОПЕК+ может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену после его едва ли удачной поездки в Саудовскую Аравию в начале лета, — подчеркнул автор публикации.

Хендерсон напомнил, что американский президент не смог убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти, что могло привести к снижению цен на топливо.

В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным, — добавил обозреватель.

Ранее стало известно, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ намерены серьезно сократить добычу нефти с целью поддержания цен. Организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки уже 5 октября, сообщает Financial Times.