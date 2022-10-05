FT рассказала о планах России и стран ОПЕК+ сократить добычу нефти FT: Россия и страны ОПЕК+ намерены резко сократить добычу нефти

Фото: Kevin McKiernan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ намерены серьезно сократить добычу нефти с целью поддержания цен. Организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки уже 5 октября, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Это крупнейшее сокращение [добычи нефти] с начала пандемии коронавируса, которое эквивалентно более чем одному проценту мировых поставок, — подчеркивается в публикации.

По мнению экспертов издания, такой шаг способен привести не только к росту стоимости энергоресурсов, но и к разногласиям с США, поскольку американский президент Джо Байден старается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Собеседники FT также указали на стремление Саудовской Аравии снизить объем производства, что позволит сохранить в резерве ряд производственных мощностей.

Ранее стало известно, что действия и санкции ряда стран Запада за последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти на пять-шесть миллионов баррелей в сутки, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. По его словам, эти недостающие объемы сейчас могли бы помочь преодолеть мировой энергетический кризис.