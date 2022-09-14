Стало известно, насколько уменьшилась добыча нефти из-за санкций Запада Минэнерго: санкции Запада привели к потере добычи нефти на 5-6 миллионов баррелей в сутки

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Действия и санкции ряда стран Запада за последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти на пять-шесть миллионов баррелей в сутки, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время выступления на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, эти недостающие объемы сейчас смогли помочь преодолеть мировой энергетический кризис.

Если взять действия ряда западных стран и ту санкционную политику, которую они проводят последние 10 лет, то их санкционное давление лишило мир примерно 5-6 млн баррелей в сутки дополнительной потенциальной добычи. Я думаю, что все собравшиеся прекрасно понимают, что 5-6 млн баррелей добычи в сутки — это то, что могло бы легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран, — заявил Сорокин.

Замминистра энергетики отметил, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком энергоресурсов, в том числе в развивающиеся страны, которым необходимо дешевое топливо.

Страны ОПЕК+ 5 сентября в ходе министерской конференции одобрили сокращение добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Подчеркивается, что решение о наращивании добычи на тот же объем, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.

Главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович ранее спрогнозировал, что падение уровня добычи нефти в России продолжится, так как быстро нарастить добычу в условиях эмбарго Евроcоюза вряд ли получится. В то же время, по его словам, уровень добычи снижается медленнее, чем ожидалось, и эта тенденция сохранится.