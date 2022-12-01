В Кремле оценили попытки Запада создать трибунал по Украине Песков: попытки Запада создать трибунал по Украине будут считаться нелегитимными

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В Кремле считают нелегитимным возможное создание трибунала для расследования действий России в ходе СВО на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не признает такой суд.

Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами признаны и будут нами осуждаться, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге, а также органов правосудия Украины.

В ответ глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что создавать любой трибунал нужно в первую очередь против тех, кто не способен выполнять подписанные договоренности 2015 года, обстреливал и уничтожал мирных жителей в Донбассе и продолжает с помощью западного вооружения воевать с собственным народом. Инициаторам трибунала в отношении России придется отвечать за провокационные действия, подчеркнул сенатор.