ЕС обвинили в разжигании ненависти из-за возможного трибунала над Россией Сенатор Карасин: инициаторам трибунала в отношении России придется отвечать за провокацию

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Россию пытаются запугать и спровоцировать на встречные действия, на самом деле создавать любой трибунал нужно в первую очередь против тех, кто не способен выполнять подписанные договоренности 2015 года, обстреливал и уничтожал мирных жителей в Донбассе, кто сейчас продолжает с помощью западного вооружения воевать с собственным народом, заявил NEWS.ru глава комитета Совфеда по международным дела Григорий Карасин. Он убежден, что когда-то такой трибунал будет создан. По мнению сенатора, инициаторам трибунала в отношении России придется отвечать за провокационные действия, подобные шаги только подхлестывают эмоции и ненависть.

Россия выступает на стороне правды, истории. Мы хотим, чтобы неонацизм был искоренен, чтобы украинскими руками и украинскими смертями Запад не пытался обуздать Россию и уничтожить ее. Обмен рассуждениями и оценками еще предстоит. Люди, которые торопятся с созданием трибуналов, только подхлестывают эмоции и ненависть. Давайте рассуждать спокойно, но при этом добиваться, чтобы все договоренности выполнялись, — подчеркнул Карасин.

Ранее представитель МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и с Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге и органов правосудия Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что идея создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутая Еврокомиссией, является попыткой Запада придать легитимность отъему российских активов. По его словам, для этого Западу также нужно прикрыться авторитетом ООН.