Во Франции заявили о начале создания «трибунала по Украине» МИД Франции: Париж начал работу по созданию «трибунала по Украине»

Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Париж, Франция

Представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге, сообщает РИА Новости.

Что касается предложения о создании специального трибунала по действиям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами, — подчеркнул представитель французского МИД.

Он добавил, что в Париже поддержат расследования не только Международного уголовного суда в Гааге, но и органов правосудия Украины, направленные на привлечение к ответственности виновных в преступлениях.

Глава МИД Франции Катрин Колонна еще в октябре отрицала поддержку Парижем инициативы о создании спецтрибунала.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что идея создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутая Еврокомиссией, является попыткой Запада придать легитимность отъему российских активов. По его словам, для этого Западу также нужно прикрыться авторитетом ООН.