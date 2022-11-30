Небензя назвал идею ЕС о «трибунале по Украине» попыткой скрыть беззаконие Постпред РФ при ООН Небензя: «трибуналом по Украине» Запад пытается прикрыть беззаконие

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что идея создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутая Еврокомиссией, является попыткой Запада придать легитимность отъему российских активов. По его словам, для этого Западу также нужно прикрыться авторитетом ООН, сообщает РИА Новости.

Это пример того, что они называют «международный порядок, основанный на правилах» — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные, — подчеркнул постпред.

Он добавил, что Генассамблея не имеет компетенции, чтобы принимать подобные решения, это прерогатива Совбеза ООН.

Небензя считает, что после создания «трибунала по Украине» на Западе хотят оставить ООН в покое и спокойно заниматься отъемом российских денег.

Несложно догадаться, к чему они ведут. <...> Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно, — рассказал Небензя.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз создает специализированный международный суд при поддержке ООН, который займется расследованием действий России на Украине. Также ЕС создаст структуру для взыскания с РФ компенсации в пользу украинского государства.