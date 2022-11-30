Трибунал и компенсация: ЕС начал процесс создания суда над Россией Евросоюз запускает процедуру привлечения РФ к ответственности за действия на Украине, процесс может растянуться на годы

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Европейский союз создает специализированный международный суд при поддержке ООН, который займется расследованием действий России на Украине. Также ЕС создаст структуру для взыскания с РФ компенсации в пользу украинского государства. Об этом объявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но чтобы создать такой трибунал, руководству ЕС потребуется убедить всё международное сообщество в том, что действия РФ подпадают под определение военных преступлений. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Суд, о планах учреждения которого заявила Урсула фон дер Ляйен, должен быть сформирован, по ее словам, с целью привлечения Москвы к ответственности за «ужасающие преступления».

Мы уже приступили к работе с международным сообществом, чтобы получить максимально широкую поддержку для учреждения этого особого суда. И мы найдем юридические способы добиться выполнения этой задачи, — сообщила председатель Еврокомиссии.

Для того чтобы трибунал смог начать работу, необходимо будет доказать, например, что российские войска в ходе специальной военной операции целенаправленно атаковали гражданские объекты и мирное население. Предполагается, что в качестве документальной базы для таких обвинений будут использованы видеозаписи из города Буча, сделанные там в марте после ухода российских войск, и в городе Изюм в сентябре и в Херсоне в ноябре.

Москва категорически отрицает обвинения, утверждая, что атакам подвергаются не гражданское население, а исключительно военные цели и объекты инфраструктуры, обслуживающие Вооруженные силы Украины. В свою очередь Москва обвиняет в военных преступлениях украинских солдат — в частности, в расстреле военнопленных в Луганской области. Украинские представители утверждали тогда, что группу российских солдат расстреляли свои же при попытке тех перебежать на противную сторону.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Конфликт платежом красен

По заявлению фон дер Ляйен, предполагаемый суд не подменит собой действующий в Гааге Международный трибунал, а будет отдельным органом, «специализирующимся» на рассмотрении действий российских войск и решений руководства России. Глава исполнительного органа ЕС подчеркнула, что, помимо наказания конкретных лиц, задачей суда будет также назначить и определить размер «репараций», которые Россию попытаются обязать выплатить Украине.

Россия будет обязана финансово возместить ущерб, который она причинила Украине, он сегодня оценивается в €600 млрд. Руководство России и российские олигархи обязаны компенсировать Украине убытки и оплатить стоимость восстановления ее экономики, — предположила фон дер Ляйен.

Возможности осуществить эти намерения у Евросоюза есть уже сейчас. При наличии политического решения ЕС может использовать в счет репараций €300 млрд, которые были ранее заблокированы на счетах российского ЦБ в западных банках, плюс еще €19 млрд на счетах частных лиц, которых в Европе считают «олигархами», близкими к президенту Владимиру Путину.

В качестве первых шагов к наказанию России Урсула фон дер Ляйен назвала создание специальной структуры, которая занималась бы управлением этими денежными средствами и определяла, куда их с наибольшей отдачей можно инвестировать. Бенефициаром таких инвестиций, как предлагают в ЕС, и должна стать Украина.

План Евросоюза также предполагает, что после того как (и если) Запад снимет санкции с России, включая разморозку счетов ЦБ РФ, эти средства не вернутся в российский бюджет, а будут использованы для выплаты компенсаций Киеву.

По подсчетам Всемирного банка, ущерб, который Украина понесла в течение 2022 года, на сегодня составляет около $100 млрд. Из них

$39 млрд приходится на разрушенные объекты капитального строительства (промышленные и жилые);

$30 млрд — на транспортную инфраструктуру;

$10 млрд — на коммерческие объекты;

$3 млрд — на объекты энергетики;

$18 млрд — прочий ущерб.

Но эти подсчеты были проведены в августе, еще до того, как Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Какой ущерб причинили ноябрьские бомбардировки, пока не подсчитано.

Россию могут попытаться обязать компенсировать Украине и косвенный ущерб, который страна понесла в ходе военных действий. К нему относятся:

выведение из оборота сельскохозяйственных угодий,

недополученная прибыль от налогов (минус 27% по сравнению с 2021 годом),

стоимость переселения беженцев;

рост инфляции на 30%.

По оценкам Всемирного банка и Еврокомиссии это добавит к положенной Украине сумме еще $705 млрд.

А по последним оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), совокупный урон, причиненный всей мировой экономике после начала боевых действий на Украине, в 2023 году составит $2,8 трлн. По тем же данным, ВВП самой России в 2022 году снизится 5,5% по сравнению с 2021 годом, и еще на 4,5% он упадет в 2023 году. По данным от МВФ, падение российского ВВП в 2022 году составит 3,4%. А вот падение ВВП Украины в нынешнем году прогнозируется на 30-40%.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Самый справедливый суд в мире

Объявление главы Еврокомиссии было сделано через несколько часов после встречи министров юстиции стран «Большой семерки», на которой они обсуждали в том числе возможность учреждения трибунала по военным преступлениям для России.

Днем ранее, во вторник президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена по отдельности обратились к мировому сообществу с таким же призывом. При этом Зеленский сравнивал будущий трибунал не с Гаагским, а с Нюрнбергским. По его словам, у трибунала в Гааге нет полномочий арестовать и доставить в суд российских политических и военных руководителей.

Нам нужна не только победа, но и справедливость, — поддержала супруга Елена Зеленская, выступая в британском парламенте.

Впрочем, от заявления главы Еврокомиссии до создания военного трибунала Евросоюзу предстоит пройти долгую дорогу. Не факт, что новый суд вообще сможет быть создан, учитывая, что против этого в ООН будут выступать не только Россия, но и, с большой долей вероятности Китай, еще один постоянный член Совета Безопасности.

Тем не менее это большая дипломатическая победа для Киева, который не один месяц добивался от Евросоюза хотя бы принципиального одобрения идеи привлечения российских руководителей к ответственности. Но при любом раскладе, как показывает опыт трибунала над лидерами бывшей Югославии и командирами сербских вооруженных формирований (ICTY), сбор доказательств и все юридические процедуры могут затянуться на многие годы. ICTY был создан в 1993 году и завершил свою работу только в 2017-м.

Что интересно, ранее в среду из Twitter Урсулы фон дер Ляйен была удалена видеозапись, где она рассказала о 100 тысячах погибших военных на Украине. Запись обрезали и перезалили, оставив фрагмент, где говорится про оценку экономического ущерба Украины. Оказалось, что причиной стала ошибочная информация. Озвученная цифра относилась ко всем потерям Украины, «то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России», пояснила позднее пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.