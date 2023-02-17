В Кремле объяснили, почему Путин не встретится с главой «ЕР» до послания Песков: Путин встретится с главой фракции «Единая Россия» Васильевым после 21 февраля

Владимир Васильев

Встреча Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимиром Васильевым состоится после послания президента Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что диалог руководства страны с «ЕР» носит особый характер, поэтому Путин в курсе о повестке дня правящей партии.

Встреча с Васильевым состоится позже, до послания она не состоится. Диалог с Единой России у руководства страны носит особый характер, все-таки это партия власти, большинства. Поэтому вся повестка дня Единой России хорошо известна президенту, — отметил Песков.

Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание.

На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

По словам Пескова, президент в ходе выступления сделает акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.