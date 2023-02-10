Названа дата послания Путина Федеральному собранию Песков: 21 февраля Путин обратится к Федеральному собранию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 21 февраля президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию, передает ТАСС. Он добавил, что оглашение обращения состоится в Гостином Дворе.

21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе, — сказал Песков.

Он добавил, что во время послания глава государства сделает акцент на текущей ситуации — спецоперации, экономике и социальной сфере.

По словам Пескова, в настоящее время еще не принято решение о том, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на мероприятие. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.

Ранее РБК сообщил, что в Кремле 22 февраля планируют проведение масштабного митинга-концерта. Ожидается, что в нем примет участие президент России. Мероприятие может стать своего рода продолжением послания Федеральному собранию.