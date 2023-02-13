В Кремле не стали отвечать на вопрос о предложении Порошенко по Донбассу Песков отказался отвечать на вопрос о предложении Порошенко передать Донбасс России

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Петр Порошенко

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о существовании предложения бывшего президента Украины Петра Порошенко передать Донбасс РФ, передает РИА Новости. По словам Пескова, ни один режим не действовал бы так в отношении нужных территорий.

Без комментариев, ни один режим не действовал бы так в отношении нужных территорий, — сказал пресс-секретарь российского президента.

12 февраля экс-депутат Рады Виктор Медведчук рассказал, что Петр Порошенко в период президентства на Украине просил его передать Путину, чтобы он «забрал» Донбасс. По словам бывшего нардепа, Порошенко хотел избавиться от региона, понимая, что в нем проживают граждане, несогласные с киевским курсом развития государства. Медведчук подчеркнул, что на тот момент Путин придерживался позиции, что Донбасс является частью Украины, как и предписывали Минские соглашения. Порошенко же ранее признался, что эти договоренности дали Киеву восемь лет на то, чтобы реформировать армию и сформировать антироссийскую коалицию.

Ранее Медведчук высказал мнение, что Минские соглашения были выполнимы, но Порошенко не был в этом заинтересован, как и сменивший его Владимир Зеленский. Медведчук пояснил, что в этом случае Украина стала бы «нейтральной мирной страной», что противоречило интересам НАТО. Также Медведчук выражал уверенность, что де-факто Украины больше не существует как государства.