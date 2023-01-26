Медведчук заявил, что Украины больше нет

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Виктор Медведчук

Украины как государства не существует, заявил председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью RT. По его словам, страна не отвечает требованиям собственной конституции, а ее экономика уничтожена.

Сегодня по факту Украины не существует. Нет такого государства. Я специалист по конституционному праву. В конституции записано, что Украина — это независимая, суверенная, демократическая, правовая и социальная держава. Ни одно из этих требований сегодня не отвечает статусу, который по факту имеет Украина, — сказал Медведчук.

По его мнению, Украина перестала быть независимой и суверенной, так как с 2014 года полностью перешла под власть Запада, США и Британии.

Она не является сегодня социальной и правовой. Потому что в стране незаконно закрываются СМИ без судебного и конституционного порядка, который прямо предусматривает это, уничтожаются те, кто высказывает иную точку зрения, — заявил политик.

Кроме того, Медведчук уверен, что на Украине есть люди, не согласные с политическим курсом президента Владимира Зеленского, так что их нужно объединить общим представительством. По его мнению, только тогда можно рассуждать о будущем украинцев.

Ранее Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию, поскольку политики на Западе не хотят мирного разрешения конфликта. При этом он все же допустил такое окончание военных действий.