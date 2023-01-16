Медведчук назвал возможные исходы украинского конфликта Медведчук: украинская партия мира не вписалась в западную демократию

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию, поскольку политики на Западе не хотят мирного разрешения конфликта. При этом он все же допустил такое окончание конфликта в статье, опубликованной «Известиями».

Политик считает, что дело может кончиться миром, если стороны начнут учитывать интересы друг друга. По его мнению, в противном случае все закончится мировой войной или ядерным конфликтом.

Теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон, — подчеркнул Медведчук.

По его словам, украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, либо будет локализован и разрешен. Среди украинцев немало тех, кто хочет мира, просто их, «по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали».

Ранее Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий нескольких оппозиционных политиков, в том числе Виктора Медведчука.

За решение проголосовали 300 депутатов. В текстах соответствующих постановлений, говорится, что полномочия парламентариев прекращаются в связи с лишением их гражданства Украины.