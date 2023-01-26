Медведчук призвал взять под крыло не согласных с Зеленским украинцев

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

На Украине есть люди, не согласные с политическим курсом президента Владимира Зеленского, так что их нужно объединить общим представительством, заявил в интервью RT председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его мнению, только тогда можно рассуждать о будущем украинцев.

Это те миллионы, которые не согласны с действиями Зеленского. Их надо сегодня выкристаллизовать, их надо объединить общими идеями, их надо объединить общим представительством — и тогда рассуждать о будущем украинцев. И о том, что они готовы сегодня делать для того, чтобы это будущее, как раньше говорили, было светлым и беспроблемным, — заявил Медведчук.

Он также считает, что было бы ошибкой считать, что жители Украины объединились «в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии».

Ранее Медведчук заявил, что украинская партия мира не вписалась в западную демократию, поскольку политики на Западе не хотят мирного разрешения конфликта. При этом политик считает, что дело может кончиться миром, если стороны начнут учитывать интересы друг друга. По его мнению, в противном случае все закончится мировой войной или ядерным конфликтом.