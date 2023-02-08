Медведчук рассказал, как Украина могла стать нейтральной до начала СВО Медведчук: Украина могла стать нейтральной, выполнив Минские соглашения

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев

Украина стала бы нейтральной страной еще до начала СВО, выполнив обязательства по Минским соглашениям, предположил в статье для РИА Новости председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, в этом случае прозападным партиям пришлось бы уйти в оппозицию, что противоречило интересам НАТО и в конечном итоге привело к срыву мирного процесса.

Были ли Минские соглашения выполнимы? Разумеется, да. Просто их выполнение не устраивало ни президента Порошенко, ни сменившего его президента Зеленского, а главное, их хозяев. <...> Прозападным партиям пришлось бы уступить большинство в парламенте и уйти в оппозицию. Такая политическая конфигурация оставила бы Украину нейтральной мирной страной, а это противоречило интересам НАТО, — написал Медведчук.

Ранее политолог Владимир Корнилов отметил, что на участников процесса подписания Минских соглашений, включая Олланда, бывшего главу Украины Петра Порошенко и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, обрушилась критика из-за «заигрываний» с Москвой, которые, по мнению Запада, и привели к началу украинского конфликта. Поэтому Порошенко и бывшие европейские лидеры сейчас пытаются оправдаться, уверен эксперт. Он считает, что в итоге мира на Украине хотела только Россия, тогда как Запад лишь оттягивал время и «пытался водить Москву за нос».