Политолог назвал причину заявлений Порошенко о Минских соглашениях Политолог Корнилов: Порошенко пытается оправдаться из-за «заигрываний» с Россией

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Пётр Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Киеву возможность провести реформу армии, с целью обелить свою репутацию, заявил в беседе с «Народными Новостями» политолог Владимир Корнилов. Он стремится оправдаться из-за «заигрываний» с Россией, как и остальные участники подписания договоренностей из числа европейских лидеров, уверен эксперт. По его словам, позиция Порошенко последовательна, потому что он всегда отмечал собственную значимость в этом вопросе и пытался доказать, что он «чуть ли не автор» этих Минских соглашений.

Порошенко всегда доказывал, что он чуть ли не автор этих соглашений, что он совершил якобы важный и значимый ход для всей Украины. Поэтому в этом вопросе его позиция вполне последовательна, — объяснил Корнилов.

Политолог отметил, что на участников процесса подписания Минских соглашений, в том числе бывшего французского президента Франсуа Олланда и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, обрушилась критика из-за «заигрываний» с Москвой, которые якобы привели к началу украинского конфликта. Поэтому Порошенко и бывшие европейские лидеры сейчас пытаются оправдаться, уверен эксперт. Он считает, что в итоге мира на Украине хотела только Россия, тогда как Запад лишь оттягивал время и «пытался водить Москву за нос».

Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.