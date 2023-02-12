Медведчук рассказал о просьбах Порошенко к Путину по Донбассу Медведчук рассказал о просьбах Порошенко к Путину «забрать» Донбасс

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-депутат Рады Виктор Медведчук рассказал в эфире CTV, что Петр Порошенко в период президентства на Украине просил его передать российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы он «забрал» Донбасс. По словам бывшего нардепа, Порошенко хотел избавиться от региона, понимая, что в нем проживают граждане, несогласные с киевским курсом развития государства. Медведчук подчеркнул, что на тот момент Путин придерживался позиции, что Донбасс является частью Украины, как и предписывали Минские соглашения. Порошенко же ранее признался, что эти договоренности дали Киеву восемь лет на то, чтобы реформировать армию и сформировать антироссийскую коалицию.

Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: «Скажи ему, пусть заберет». В те годы Путин подчеркивал в своих интервью, в своей официальной позиции, что Донбасс — это Украина. <...> Порошенко пытался от него [избавиться], потому что понимал, что он ему не нужен, — сказал Медведчук.

Ранее Медведчук высказал мнение, что Минские соглашения были выполнимы, но Порошенко не был в этом заинтересован, как и сменивший его Владимир Зеленский. Медведчук пояснил, что в этом случае Украина стала бы «нейтральной мирной страной», что противоречило интересам НАТО. Также Медведчук заявлял, что де-факто Украины больше не существует как государства. Он отметил, что Украина, согласно ее конституции, это «независимая, суверенная, демократическая, правовая и социальная держава», но на данный момент не соответствует ни одному из этих понятий.

22 февраля 2022 года, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. Глава государства подчеркнул, что Киев сделал все, чтобы свести договоренности к нулю еще задолго до того, как РФ признала суверенитет ЛДНР.