В Кремле назвали условия отказа от Болонской системы Песков: в вопросе отказа от Болонской системы нужно исходить из вариантов её замены

Администрация президента России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен. В настоящее время в России ведётся работа над новым видением системы образования, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Вчера министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. <...> Перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену, — сказал он.

От высказывания личного мнения по данному вопросу пресс-секретарь президента России воздержался.

Ранее к отказу от Болонской системы образования призвал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его мнению, в вузах необходимо использовать «свой опыт» подготовки специалистов. Его поддержала первый зампредседателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что отечественное образование всегда было лучшим, а Болонская система «никакой пользы не приносит».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков накануне заявил, что к Болонской системе следует относиться как к прожитому этапу. Будущее, по его мнению, за «нашей российской уникальной» системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.