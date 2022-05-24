Патрушев призвал отказаться от Болонской системы образования

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В России необходимо отказаться от Болонской системы образования в пользу отечественной, сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в разговоре с «АиФ». По его мнению, в вузах необходимо использовать «свой опыт» подготовки специалистов.

Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели, — сказал Патрушев.

Он считает, что российских студентов и педагогов «выдавливают из западной научно-образовательной сферы». По его мнению, перемены в системе российского образования помогут им в этой ситуации, а также поднимут авторитет педагогов, «верных своей профессии, посвящающих жизнь воспитанию подлинных патриотов».

Патрушев также отметил, что в России важно возрождать патриотические традиции и выделять средства на создание литературы и искусства, кинолент и телепрограмм, «направленных на сохранение исторической памяти». Секретарь Совбеза уточнил, что только при комплексном развитии детей страна сможет воспитать людей, «сознающих ответственность за ее развитие и процветание» государства.

Ранее Патрушев раскритиковал учителей, преподающих «фальшивую» историю. По его словам, искажение исторических фактов происходит не только за рубежом, но и в российских школах.