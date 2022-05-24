Патрушев раскритиковал учителей, преподающих «фальшивую» историю Секретарь Совбеза РФ Патрушев раскритиковал учителей, преподающих «фальшивую» историю

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал школьных учителей истории, которые рассказывают ученикам неверную информацию, в том числе и о Второй мировой войне, пишут «Аргументы и Факты». Он упомянул, что в ходе прошлогодней экскурсии в музей Великой Отечественной войны в Минске американские студенты из США удивились, когда узнали, что гитлеровскую Германию победили не Штаты с союзниками. При этом, по его словам, искажение исторических фактов происходит и в российских школах.

К сожалению, такой фальшивой версии судьбоносных событий придерживаются и некоторые школьные учителя в нашей стране, — сказал Патрушев.

Он добавил, что неверно истолкованные исторические события содержатся во многих учебных пособиях, при этом на уроках теме Великой Отечественной войны уделяется недостаточно времени. По его словам, основная причина такой ситуации заключается в уровне подготовки педагогических кадров.

Патрушев также выразил мнение, что патриотическое воспитание молодежи должно быть на уровне основной школьной программы, а не факультативов.

Накануне в Министерстве науки и высшего образования РФ предложили увеличить объём преподавания истории России в вузах. Ведомство опубликовало соответствующий проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования на портале проектов нормативных правовых актов.