Российским вузам предложили увеличить объемы предподавания истории. Минобрнауки предложило российским вузам увеличить объем преподавания истории

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В Министерстве науки и высшего образования предложили увеличить объёмы преподавания истории России в вузах. Ведомство опубликовало соответствующий проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению представителей министерства, историю России следует изучать в объёме не менее четырёх зачётных единиц (144 академических часа). При этом предполагается, что требования по преподаванию дисциплины станут едиными для всех студентов, это коснётся как бакалавриата, так и магистратуры.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект связан с решением межведомственной комисии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки.

Ранее «Ведомости» сообщали, что данные структуры обсуждали вероятность введения единого курса истории для студентов вузов всех направлений. Глава ведомства Валерий Фальков говорил, что преподавание дисциплины ан непрофильных факультетах значительно сокращено или полностью исключено. По мнению министра, без знания истории нельзя сформировать картину мира «ни у айтишника, ни у инженера»