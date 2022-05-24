Минобрнауки откажется от Болонской системы образования

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования на территории РФ, пишет «Коммерсант». По словам министра, Россия должна разработать свою уникальную образовательную систему. Фальков пояснил, что в ее основе будут лежать национальные интересы в экономической сфере и свобода выбора для студентов.

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — заявил Фальков.

Россия подписала Болонскую декларацию в 1999 году. Данная образовательная система предполагает разделение обучения на два цикла: бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Также Болонская система упрощает условия обучения студентам и преподавателям, которые могут получать знания и опыт в европейских вузах, участвующих в этой программе.

О необходимости отказа от Болонской системы образования на территории РФ в пользу отечественной также заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его мнению, в вузах необходимо использовать «свой опыт» подготовки специалистов.