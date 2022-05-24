В ГД поддержали призыв Патрушева отказаться от ЕГЭ и Болонской системы Депутат Лантратова призвала отказаться от ЕГЭ и Болонской системы образования

Государственная дума РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru согласилась со словами секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который счел целесообразным отказ от Болонской системы образования в стране. По её словам, этот вопрос недавно обсуждался на больших парламентских фракционных слушаниях, на которых также присутствовали родительские сообщества, академики, профессора, директора школ и руководители разных центров.

Абсолютно все представители сообществ выступали категорически против Болонской системы. Они говорили о том, что это пагубно воздействует на детей. Там присутствовали и подростки. Сами дети выступали против Болонской системы. Мы считаем это натаскиванием детей на решение теста, а точно не на возможность дать знания, — заявила Лантратова.

Депутат считает, что за последние годы образование стало некой услугой, которая возможна не для всех людей. В последние годы дети не учатся, а занимаются с репетиторами, и только по тем предметам, которые нужно сдать.

Получается, что в той семье, которая имеет возможность оплатить репетиторов, ребенок поступит. Сложнее детям, семьи которых не могут оплатить репетиторов. Кроме того, это огромный стресс, когда помимо камер, чужой школы, чужих преподавателей дети чувствуют себя, как будто рядом надсмотрщики. Я рада, что люди из разных фракций, чиновники начинают слышать мнение родителей. Тем более в нынешней ситуации абсолютно всем понятно, что это нужно менять. Никакой пользы Болонская система не приносит. Мы понимаем, что нельзя разом отменить ЕГЭ, но нужно срочно и незамедлительно действовать в этом направлении. Наше образование всегда было лучшим, это факт, — подытожила Лантратова.

Ранее Патрушев в разговоре с «АиФ» призвал отказаться от Болонской системы образования. По его мнению, в вузах необходимо использовать «свой опыт» подготовки специалистов. Также Патрушев раскритиковал школьных учителей истории, которые рассказывают ученикам неверную информацию, в том числе и о Второй мировой войне.