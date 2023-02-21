В Кремле назвали главную тему нынешнего послания Федеральному собранию Песков: большая часть послания Федеральному собранию будет посвящена теме СВО

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Большая часть нынешнего послания главы государства Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации, предположил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, послание Путина продлится минимум час.

Вполне можно предположить с большой долей уверенности, что <...> оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания, — сказал Песков.

Он также добавил, что значительная часть послания будет посвящена развитию российской экономики в условиях западных санкций. По его мнению, президент России «даст свое видение того, как мы будем двигаться вперед».

Послание президента России Владимира Путина начнется в 12:00 мск. Выступление президента должно было пройти еще в 2022 году, однако тогда этого не произошло. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро. При этом Песков сообщил, что на мероприятие будут приглашены участники военной операции на Украине, тогда как иностранных коллег в этом году решено не звать.