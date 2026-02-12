В Кремле назвали способ решить проблему с блокадой Кубы Песков: Россия рассчитывает на решение ситуации с Кубой путем диалога с США

Россия рассчитывает на урегулирование ситуации вокруг Кубы путем конструктивного диалога с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал блокаду латиноамериканского государства Вашингтоном, в частности, наложение эмбарго на любые поставки топлива, передает РИА Новости.

Мы бы рассчитывали все-таки на конструктивный диалог и решение существующих проблем посредством диалога, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков отметил, что Москва не хотела бы эскалации в виде американских пошлин из-за оказания помощи Кубе. Однако в настоящий момент торговля между Россией и США и так нулевая, уточнил он.

До этого стало известно, что РФ планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи. Как уточнили сотрудники посольства в Гаване, Острову свободы необходима поддержка союзников, а Москва уже неоднократно открыто выражала готовность оказать помощь в этом вопросе.

Турэксперт Наталия Ансталь в свою очередь рассказала, что российские туристы могут отдохнуть в Таиланде, Вьетнаме и Китае, пока авиасообщение с Кубой не будет нормализовано. Она заявила, что эти направления не теряют популярности год от года.