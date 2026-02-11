Турэксперт ответила, где можно отдохнуть вместо Кубы

Российские туристы могут отдохнуть в Таиланде, Вьетнаме и Китае, пока авиасообщение с Кубой не будет нормализовано, заявил NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что эти направления не теряют популярность год от года.

Вьетнам является суперклассным направлением. Если боитесь, что не знаете английский и вас не будут понимать, там все говорят через переводчик. Куча классной и вкусной еды, хорошее море и прекрасные пляжи. Поэтому Вьетнам прямо сейчас начинает залетать в топ. Китай — наши братья, которые очень сильно развивают свои направления. Если говорим про замену Кубы, конечно, это Хайнань. Классные отели, хорошее качество и суперское море. Если вдруг захочется, у вас будет время, можно поехать в Шанхай, Пекин или Гонконг, погулять и посмотреть эти города, — рассказала Ансталь.

Турэксперт также посоветовала обратить внимание на страны Карибского бассейна, в частности на Доминиканскую Республику и Мексику. Однако она подчеркнула, что добираться в этот регион значительно сложнее.

Можно рассматривать Доминикану, если на это есть ресурс — как моральный, так и финансовый, потому что это будет в любом случае дороже, чем Куба. Также Доминикана отличается от Кубы: там куча классных отелей. Никогда не было такого, чтобы люди сомневались и боялись, что они приедут в отель, который не будет соответствовать их ожиданиям. Мы очень часто слышали о Кубе такие отзывы. Можно еще рассмотреть Мексику, но туда нет прямых рейсов и добираться будет чуть сложнее, — объяснила Ансталь.

Собеседник добавила, что среди любимых стран россиян остаются Турция, ОАЭ и Египет. Она отметила, что, хотя там нет океана и климат немного отличается, эти варианты можно рассмотреть, чтобы не остаться без отдыха.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.