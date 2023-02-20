В Кремле допустили встречу Путина с главным дипломатом КНР Песков: Путин может провести переговоры с главным дипломатом Китая Ван И

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ван И

Президент России Владимир Путин, возможно, встретится и проведет переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в ходе предстоящего визита последнего в Москву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что тем для обсуждения у президента и дипломата много, передает ТАСС.

Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем, — сказал Песков.

Он добавил, что российско-китайские отношения носят многоплановый характер, повестка дня весьма обширна, поэтому Путину и Ван И есть о чем говорить.

Как сообщалось ранее, Ван И посетит Москву в 20-х числах февраля. Повестка визита дипломата не разглашается, но, по одной из версий, она может быть связана с подготовкой приезда в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Ван И может обсудить с российским руководством ряд важных стратегических концептуальных вопросов.