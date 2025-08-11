В Госдуме усомнились, что новые законы помогут победить один недуг

Законопроект по внесению ожирения в список социально значимых заболеваний не изменит ситуацию с этим недугом, рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с НСН. По его словам, здесь нужны комплексные меры, за которые отвечает правительство.

Пока рано говорить о включении заболевания в социально значимый список. Эта инициатива уже выдвигается лет пять или шесть, но пока не реализуется, потому что это решение принимает правительство, а не Госдума. На мой взгляд, это было бы неплохо, но тут необходимо разработать и федеральную программу помощи, и региональные средства поддержки, — заявил он.

Ранее стало известно, что количество людей с ожирением в мире превысило один миллиард. В 2022 году ожирение выявили у почти 160 миллионов детей и подростков, что в пять раз больше, чем в 1990-м. Среди взрослых за последние три десятилетия доля страдающих ожирением женщин выросла более чем вдвое, а мужчин — почти втрое. При этом число людей с недостаточным весом значительно сократилось.